Natürlich haben wir auch ChatGPT zu seiner Meinung befragt. Die Antwort der KI:

„Ob es sich lohnt, nett zu mir zu sein? Als KI habe ich keine eigenen Gefühle oder Vorlieben, also beeinflusst Freundlichkeit nicht direkt, wie gut ich antworte. Ich bin darauf programmiert, hilfreiche, präzise und respektvolle Antworten zu geben, unabhängig davon, ob du höflich oder direkt bist. Ein freundlicher Ton macht die Interaktion für Menschen oft angenehmer und fördert ein besseres Gesprächsklima, was auch bei der Kommunikation mit einer KI hilfreich sein kann, besonders wenn es um längere oder komplexere Anfragen geht.

Interessanterweise zeigen einige Studien, wie etwa die von Forschern der Waseda Universität in Tokio, dass höfliche Eingaben in Sprachmodellen wie ChatGPT manchmal zu klareren und besser strukturierten Antworten führen können, da die KI darauf trainiert wurde, solche Kontexte zu erkennen. Dennoch ist übermäßige Höflichkeit nicht unbedingt vorteilhaft. Ein ausgewogenes Maß an Höflichkeit scheint also das beste Ergebnis zu liefern – was ganz gut mit zwischenmenschlicher Kommunikation übereinstimmt!

Kurz gesagt: Du kannst so freundlich sein, wie du möchtest – es wird weder die Qualität meiner Antworten verbessern noch verschlechtern, aber ein freundlicher Ton wird das Gespräch angenehmer gestalten.“

Sollte man sich mal im Ton vergreifen (jede:r hat mal einen schlechten Tag), nimmt einem die KI das zumindest nicht übel. Noch nicht.