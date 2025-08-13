Mengchen Dong: „Wir sollten keine Angst vor KI haben“

Sie forschen aus einer psychologischen Sicht zum Thema KI. Wissen wir schon viel darüber, wie und unter welchen Umständen KI akzeptiert wird?

Zur KI gibt es zwar sehr viel technologische Forschung, aber noch nicht ausreichend psychologische Studien. Selbstverständlich müssen wir die KI technisch verfeinern, aber es fehlen noch Antworten auf Fragen wie: Wenn KI im großen Stil unsere Welt betreten und verändern wird, wie werden wir damit umgehen und wie können wir sie akzeptieren?

Wie kann das erforscht werden?

Wir schaffen einen experimentellen Kontext, in dem Menschen verschiedene Aufgaben mit ChatGPT und anderen KI-Tools erledigen. Deren Verhalten wird überwacht und ausgewertet. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen Weltregionen und Ländern, wie sehr sich Menschen vor KI fürchten. Dabei müssen wir spezifische Unterschiede zwischen diesen Ländern einberechnen, etwa Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Kulturelle Hintergründe können sich jedenfalls darauf auswirken, wie KI wahrgenommen wird.

Wie erklären sich solche Unterschiede?

In bestimmten Ländern, vor allem solchen in Asien, wird KI bereits als Tool zur Steigerung der Produktivität akzeptiert. Das Skurrile dabei ist, dass KI überwiegend mit Daten aus der westlichen Welt trainiert wird, aber etwa in asiatischen Ländern mehr akzeptiert wird. Die Akzeptanz hängt auch davon ab, wie die politischen Vorgaben und die öffentliche Kommunikation gestaltet werden. Wird KI als unverzichtbare, disruptive Technologie gesehen oder herrscht die Angst vor, es könnte kulturelle Eigenheiten zerstören?