ABO

Wenn Alexa nichts versteht: Das hilft

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Alexa nicht? Dann hilft oft Stimmerkennung (Stimm-ID) neu einrichten
©APA/APA/dpa/gms/Florian Schuh/Florian Schuh
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Verstehen Sie sich nicht mehr mit der Alexa Ihres Echo-Smart Speakers? Wenn selbst Antworten auf einfachste Fragen nicht mehr passen oder Alexa nur sagt "Das weiß ich leider nicht", kann es helfen, die Stimmerkennung neu einzurichten. Darauf weist die Zeitschrift "Computerbild" (Ausgabe 17/2026) hin.

von

Dazu öffnen Betroffene einfach die Alexa-App auf ihrem Smartphone, mit deren Hilfe das Echo-Gerät auch eingerichtet wurde. Tippen Sie dann unten auf die drei Striche, dann "Einstellungen", "Mein Profil" und anschließend "Stimm-ID".

Jetzt müssen Sie nur noch den Anweisungen in der App folgen und die vorgegebenen Sätze deutlich nachsprechen. Ab sofort sollte Ihre Alexa Sie wieder besser verstehen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 30.8.2022) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Florian Schuh/Florian Schuh

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britisches Fachblatt zieht umstrittene Corona-Studie von 2024 zurück
Technik
Britisches Fachblatt zieht umstrittene Corona-Studie von 2024 zurück
Hormon Oxytocin kann misstrauische Männer vertrauensseliger machen
Technik
Hormon Oxytocin kann misstrauische Männer vertrauensseliger machen
Schwanger Ü40: Was sollten nicht nur Frauen wissen?
Gesundheit
Schwanger Ü40: Was sollten nicht nur Frauen wissen?
Warum es gut ist, den Lipoprotein(a)-Wert zu kennen
Gesundheit
Warum es gut ist, den Lipoprotein(a)-Wert zu kennen
Warum Urlaubs-Vorsätze oft scheitern – und was helfen kann
Gesundheit
Warum Urlaubs-Vorsätze oft scheitern – und was helfen kann
++ ARCHIVBILD ++ Extremes Schwitzen ist kaum beeinflussbar
Technik
Krankhaftes Schwitzen per Gensequenzierung entschlüsselt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER