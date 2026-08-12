Wenn Alexa nichts versteht: Das hilft

Dazu öffnen Betroffene einfach die Alexa-App auf ihrem Smartphone, mit deren Hilfe das Echo-Gerät auch eingerichtet wurde. Tippen Sie dann unten auf die drei Striche, dann "Einstellungen", "Mein Profil" und anschließend "Stimm-ID".

Jetzt müssen Sie nur noch den Anweisungen in der App folgen und die vorgegebenen Sätze deutlich nachsprechen. Ab sofort sollte Ihre Alexa Sie wieder besser verstehen.