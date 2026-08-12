Warum Urlaubs-Vorsätze oft scheitern – und was helfen kann

Zurück im Alltag schaltet das Gehirn auf Autopilot und greift auf vertraute Routinen zurück, so die Expertin. Ihr Rat: Indem man gute Vorsätze in kleine Teilschritte aufteilt, steigen die Chancen, dass es gelingt. Was außerdem hilft: Diese Teilschritte konkret und realistisch formulieren und schriftlich festhalten. Vielleicht sogar Deadlines für deren Umsetzung festzulegen. Gut ist auch, mit Freunden und Freundinnen darüber zu reden. Wissen andere von den Vorsätzen, hat man Handlungsdruck - es könnte ja mal jemand nachhaken!

Nach dem Mittagessen zehn Minuten spazieren gehen, nach Feierabend erst einmal eine Viertelstunde aufs Handy verzichten oder nach dem Zähneputzen Atemübungen machen: Wer neue Verhaltensweisen an schon vorhandene Routinen koppelt, verankert sie im Alltag - ein weiterer Erfolgsfaktor.

Die Psychologin rät aber auch zu Gelassenheit: Rückschläge gehören dazu und einzelne Ausrutscher sind kein Scheitern.

Die repräsentative Umfrage im Auftrag von Holidaycheck (durchgeführt von Media Market Insights in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Kantar) hatte ergeben, dass 75 Prozent der Befragten zwischen 16 und 69 Jahren nach einer Reise einen starken oder sehr starken Wunsch nach Veränderung spüren. Nur 12 Prozent schaffen es allerdings, alle oder fast alle guten Vorsätze nach dem Urlaub umzusetzen. Immerhin 57 Prozent gelingt es teilweise.

Bei den konkreten Wünschen rangierte ganz oben, öfter eine Auszeit zu nehmen (33 Prozent), mehr Ruhe und Entspannung in den Alltag zu integrieren (32 Prozent) sowie mehr Zeit für sich selbst zu haben (30 Prozent).