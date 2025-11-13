Weltweit weniger Tuberkulose-Neuinfektionen

Die Häufigkeit - wie viele von 100.000 Menschen neu erkranken - ging um 1,7 Prozent zurück. Dennoch gehört Tuberkulose weiterhin zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Laut TB-Jahresbericht der WHO starben im vergangenen Jahr 1,23 Millionen Menschen an der bakteriellen Krankheit. Tuberkulose betrifft überwiegend die Lunge. Sie wird meist durch Husten oder Niesen übertragen. Mit Behandlung können die meisten Betroffenen geheilt werden; ohne Therapie stirbt nach WHO-Angaben fast die Hälfte der Infizierten.

In Europa ist die jährliche Zahl der TB-Toten seit 2015 um 49 Prozent gefallen, wie es hieß. In Afrika wurde ein ähnlicher Rückgang verzeichnet. "Doch Fortschritt ist noch kein Sieg", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Corona-Pandemie hatte zu Rückschritten bei Diagnose und Behandlung geführt. Zielvorgaben für den Kampf gegen die Krankheit können nach WHO-Angaben in vielen Regionen nicht erreicht werden. Asien ist besonders von TB betroffen: Mehr als die Hälfte der erfassten Neuerkrankungen entfielen 2024 auf Indien, Indonesien, die Philippinen, China und Pakistan.

Die Finanzierung für Vorsorge, Erkennung und Therapie stagniert seit 2020. Voriges Jahr standen dafür weltweit 5,9 Milliarden Dollar zur Verfügung - weit entfernt von den 22 Milliarden, die für 2027 angepeilt worden waren.

Die US-Regierung hat Milliarden Dollar an internationalen Hilfsgeldern eingefroren, die auch den Gesundheitsbereich betreffen. Andere Länder planen ebenfalls Einsparungen. Selbst kurzfristige Finanzierungsengpässe könnten Hunderttausende zusätzliche Tuberkulose-Todesfälle zur Folge haben, warnte WHO-Expertin Tereza Kasaeva.