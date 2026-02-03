So gelingt die Fahrt mit dem Schlepplift

Laut Lanzl sei es beim Schlepplift wichtig, sich nicht auf den Bügel oder Teller hinzusetzen, sondern er empfiehlt sich nur anzulehnen. Die Stöcke am besten in eine Hand legen und mit der anderen Hand hält man sich an der Stange fest. Wichtig ist auch nicht dagegen zu arbeiten, sondern die Ski parallel zu stellen und sich ziehen zu lassen. Anfangs ist auch Vorsicht geboten: Einige Lifte ziehen ziemlich stark an, hierbei ist es wichtig Körperspannung beizubehalten. Bei steilen Stücken kann es passieren, dass der Bügel am Körper etwas hochrutscht, dann muss man sich einfach etwas kräftiger in den Lift hineinlehnen. Hierbei ist auch wichtig: Nicht draufsetzen!

"Ganz schnell zur Seite rutschen und nicht mitten in der Spur bleiben. Damit die folgenden Personen nicht groß ausweichen müssen, denn das kann zu weiteren Stürzen führen." so Lanzl. Falls ein Stock oder ein Handschuh liegen geblieben sind, wird empfohlen diese liegen zu lassen und danach, wenn niemand am Lift ist, diese wieder einzusammeln. Dann wegfahren und zur Piste queren, wenn das möglich ist.

Hier ist es am besten, seitlich an der Schleppspur entlang nach unten zu fahren, keine Schwünge, sondern die Ski sollten quer zum Hang gestellt werden, so gelingt ein kontrolliertes Runterrutschen. Nicht nur beim Schlepplift kann man diesen Trick anwenden, sondern auch wenn man die falsche Abzweigung genommen hat und plötzlich auf einer zu steilen Piste steht. Hier gilt: Bretter seitlich zum Hang, so sollte es sicher und problemlos den Hang hinuntergehen, das ist besser als die Ski auszuziehen und auf dem Po den Hang hinunterzurutschen.