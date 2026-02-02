ABO

Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht

Prozess gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit startet
©APA, NTB, HAKON MOSVOLD LARSEN
In turbulenten Zeiten für die norwegische Königsfamilie muss sich der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) ab Dienstag wegen zahlreicher teils schwerer Vergehen vor einem Gericht in Oslo verantworten. (29) wird Vergewaltigung und sexueller Missbrauch mehrerer Frauen vorgeworfen. Einige der Taten soll er begangen haben, während die mutmaßlichen Opfer schliefen, er soll sie währenddessen gefilmt haben.

Zu den 38 Anklagepunkten zählen auch Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Für die Königsfamilie ist der Prozess gegen den Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) ein Riesen-Skandal - zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn auch Mette-Marit steht in diesen Tagen wegen ihrer Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut unter Druck. Der Angeklagte war am Sonntagabend wegen weiterer Gewaltvorwürfe von der Polizei festgenommen worden. Gegenstand des Prozesses sind diese vorerst nicht.

