Verweigerung von ID Austria kostete Lehrerin Job

Eine Lehrerin in einem Wiener Gymnasium hat laut "Standard" ihren Job verloren, weil sie nicht mittels ID Austria in die Schulsoftware einsteigen wollte. Die Pädagogin soll sich entsprechenden Weisungen der Schulleitung widersetzt haben. Im Bildungsministerium verwies man am Donnerstag darauf, dass die Verwendung des digitalen Identitätsausweises notwendig ist, um etwa Schulnoten einzutragen.

von APA