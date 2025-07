Neue Elementarpädagogik-Studien ab Herbst

Seit Jahren werden Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen dringend gesucht. Neben der klassischen Ausbildung an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik wurden deshalb verschiedene neue Ausbildungswege für den Beruf geschaffen. Nun sollen mit dem ersten berufsqualifizierenden Bachelorstudium einerseits auch Maturantinnen und Maturanten aus anderen Schulformen angesprochen werden - von den 80 Plätzen fördert das Bildungsministerium 50, 30 widmet die Hochschule aus einem anderen Studiengang um. Das Bachelor-Professional-Studium mit 30 Plätzen wiederum zielt auf Nicht-Akademiker mit beruflichen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Alter von null bis 10 Jahren, also etwa Kindergartenassistentinnen oder Freizeitpädagogen.

"Kindergärten und Kleinkindbetreuung sind die ersten und wichtigsten Bildungseinrichtungen im Leben eines Menschen. Genau deshalb ist es von großer Bedeutung, dass die besten Elementarpädagoginnen und -pädagogen mit unseren Kindern arbeiten", so Wiederkehr in einer Aussendung. "Die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis wird für die Studierenden ein großer Mehrwert sein." Die Studierenden erhalten mit dem Studienplatz auch einen Arbeitsvertrag mit Kooperationspartnern wie den Kinderfreunden, der Kindercompany, der St. Nikolausstiftung und KIWI - Kinder in Wien. Bewerbungen sind noch bis 31. Juli möglich.

Bei der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, sich ab dem 6. Semester für einen Schwerpunkt wie Ergotherapie oder Mehrsprachigkeit zu entscheiden. Nach dem Abschluss können die Absolventinnen und Absolventen Gruppen in der Krippe, im Kindergarten oder Hort leiten. Die Fachhochschulstudien an der Hochschule Campus Wien (früher: Fachhochschule Campus Wien) sollen dabei nur der Startschuss sein, ab dem darauffolgenden Studienjahr werden auch an anderen Hochschulen Angebote geschaffen.