ABO

USA nehmen ausländische Gelder an Hochschulen ins Visier

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ USA will "schädlichen Einfluss" aufdecken
©APA, dpa, Martin Schutt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die US-Regierung will die Finanzierung von Hochschulen durch ausländische Geldgeber stärker kontrollieren, um nach eigenen Angaben schädlichen Einfluss aufzudecken. Dazu werde das Außenministerium künftig das Bildungsministerium unterstützen, teilten Regierungsvertreter am Montag mit.

von

"Das Außenministerium wird seine Expertise in nationaler Sicherheit und bei der Abwehr von schädlichem ausländischen Einfluss einbringen, um die Aufsichtsbemühungen des Bildungsministeriums zu stärken", sagte die Staatssekretärin für öffentliche Diplomatie, Sarah Rogers. Konkrete Beispiele für eine unzulässige Einflussnahme nannten die Vertreter nicht. Es gehe vorrangig darum, die Einhaltung der Meldepflichten durch die Universitäten zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen.

Hintergrund ist eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom April 2025. Diese zielt auf die Durchsetzung eines Gesetzes ab, das Hochschulen mit Bundesmitteln dazu verpflichtet, Schenkungen oder Verträge aus dem Ausland im Wert von mehr als 250.000 Dollar zu melden. Trump hatte wiederholt gedroht, Bundesmittel für Universitäten zu streichen. Als Gründe nannte er unter anderem pro-palästinensische Proteste, Richtlinien zu Transgender-Personen sowie Programme zur Förderung von Vielfalt und Gleichstellung. Dem Bildungsministerium zufolge meldeten US-Hochschulen im Jahr 2025 insgesamt 8.300 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden Dollar. Die größten Geldgeber waren demnach Katar mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von Großbritannien mit 633 Millionen und China mit 528 Millionen Dollar.

ARCHIV - 16.05.2025, Hessen, Rasdorf: US-Flagge (Aufnahme mit einer Drohne) (zu dpa: «Weniger Hessen wollen in den USA studieren») Foto: Martin Schutt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Krieg in der Ukraine häl schon seit vier Jahren an
Politik
Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges
EU scheitert mit Plänen zum Jahrestag des Kriegs
Politik
EU scheitert mit Ukraine-Plänen zum Jahrestag des Kriegs
Mandelson muss seine Beziehung zu Epstein erklären
Politik
Britischer Ex-Botschafter Mandelson kommt auf Kaution frei
USA bringen größten Flugzeugträger in Stellung (Archivbild)
Politik
Neue Verhandlungsrunde von USA und Iran am Donnerstag
Rodrigo Duterte bei ersten Anhörungen in Den Haag noch abwesend
Politik
Vorverfahren gegen philippinischen Ex-Präsident Duterte
Neue Demonstationen im Iran am dritten Tag in Folge
Politik
Proteste an Unis im Iran halten an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER