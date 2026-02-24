ABO

Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Krieg in der Ukraine häl schon seit vier Jahren an
©AFP, APA, HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Großangriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Anlass in Kiew zu Besuch. Das Europaparlament hält in Brüssel eine Sondersitzung ab. Auch die UNO-Generalversammlung berät. Die "Koalition der Willigen" hält erneut eine Videokonferenz ab, an der auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnimmt.

von

In Österreich sind ebenfalls Gedenkveranstaltungen geplant, etwa ein "Marsch des Lichts" in Wien um 18.00 Uhr vom Parlament. Am Nachmittag um 14.30 Uhr findet ein ökumenisches Friedensgebet im Stephansdom statt. In Linz wird eine Mahnwache in Gedenken an den Jahrestag abgehalten.

Bereits seit Wochen verhandeln die USA und Russland unter Ägide der USA über eine Waffenruhe. Bisher brachten die Gespräche auf Grundlage eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plans, die in Abu Dhabi und in Genf stattfanden, kaum greifbare Erfolge. Russland fordert umfangreiche Gebietsabtretungen, denen Kiew nicht zustimmt. In der EU hat zuletzt Ungarn mit der Blockade des geplanten 90-Milliarden-Euro-Kredits für die Ukraine und des 20. Sanktionspakets gegen Russland für Unmut gesorgt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Österreichische Politiker äußern sich zum Jahrestag des Kriegbeginns
Politik
Van der Bellen zum Ukraine-Krieg: "Das muss enden"
++ ARCHIVBILD ++ USA will "schädlichen Einfluss" aufdecken
Technik
USA nehmen ausländische Gelder an Hochschulen ins Visier
EU scheitert mit Plänen zum Jahrestag des Kriegs
Politik
EU scheitert mit Ukraine-Plänen zum Jahrestag des Kriegs
Mandelson muss seine Beziehung zu Epstein erklären
Politik
Britischer Ex-Botschafter Mandelson kommt auf Kaution frei
USA bringen größten Flugzeugträger in Stellung (Archivbild)
Politik
Neue Verhandlungsrunde von USA und Iran am Donnerstag
Rodrigo Duterte bei ersten Anhörungen in Den Haag noch abwesend
Politik
Vorverfahren gegen philippinischen Ex-Präsident Duterte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER