Katy Perry postet Geburtstagsfotos mit Trudeau

Wo die Aufnahmen entstanden sind, verriet Perry nicht. Auf den Fotos und Videos ist aber zu sehen, wie das Paar Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmt, auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überquert, eine Kajaktour durch beeindruckende Canyons unternimmt und sich zu guter Letzt ein Stück Geburtstagskuchen gönnt.

"Diese Woche bin ich auf Level 42 geklettert!", schrieb Perry weiter. Zunächst habe sie das nicht als sonderlich spannend empfunden. Doch dann sei ihr erklärt worden, dass die Zahl 42 "die Antwort auf alles" sei. Damit spielte Perry wohl auf den Science-Fiction-Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" an, in dem die Zahl die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Der Buchklassiker des britischen Autors Douglas Adams (1952-2001) wurde 2005 fürs Kino verfilmt. Perrys Geburtstag war bereits am 25. Oktober. Die Fotos postete sie aber erst einige Tage später.

Perry ("I Kissed a Girl") und Trudeau (54) haben ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der ehemalige kanadische Premierminister hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen und hat eine Tochter mit ihm. Im September hatte Perry in einem Interview mit dem Magazin "People" von Trudeau als "die Liebe meines Lebens" gesprochen.