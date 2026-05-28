"Tiktok Shop" geht auch in Österreich an den Start

Tiktok sei auch mit österreichischen Händlern im Gespräch. Verkaufen werden laut Aussendung unter anderem der Schokoriegelhersteller Neoh, der auch im deutschen Tiktok Shop präsent ist, und die Tiroler Kosmetikfirma Judith Williams. Die Mehrzahl der angebotenen Produkte wird aber wohl von ausländischen Marken kommen. Unternehmen können sich ab 1. Juni für Tiktok Shop in Österreich anmelden.

Hierzulande nutzen laut Unternehmensangaben 2,7 Millionen Menschen jeden Monat Tiktok. Geshoppt wird mit dem neuen Angebot direkt auf der "For You Page", dem Videofeed, für das die App bekannt ist. Nutzerinnen und Nutzer können so in der App ohne große Hürde einkaufen, über sogenannte "shoppable Videos" und in Livestreams direkt von Marken, Händlern und Influencern. Die Angebote sind dabei entsprechend des Tiktok-Algorithmus hochgradig personalisiert auf Userinnen und User zugeschnitten.

Kritik an Tiktok Shop kommt von Konsumentenschutzverbänden. Mit dem Angebot verschwimme die Grenze zwischen Online-Shopping- und Social-Media-Plattform, schreibt etwa die deutsche Verbraucherzentrale Berlin. Sie sieht durch das personalisierte Angebot die Gefahr verstärkter Impulskäufe. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband warnt außerdem davor, dass im deutschen Tiktok-Shop oft wichtige Informationen zu Händlern und Produkten fehlen. So fehlten bei einem Test unter anderem Kontaktadressen, für den Fall, dass bei der Bestellung etwas schiefgeht oder es Probleme mit der Ware gibt.