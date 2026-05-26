"Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern

Ein großer Teil der Tausenden zugelassenen KTM-Enduro-Motorräder dürfe nicht straßentauglich und dennoch dort unterwegs sein, so Medien wie auch ZDF, "Le Monde", "Der Spiegel" und "El Pais". Die Kunden der Oberösterreicher gingen ein großes finanzielles und rechtliches Risiko ein. Für das Pickerl wird die Drosselung von den Nutzern meist zurückgebaut, zeigen Einträge in Onlineforen laut Berichten.

"Wenn ich die gedrosselt fahre, dann zerreißt es sie nach 20 Kilometern. Die ist nicht darauf ausgelegt", sagt ein Verkäufer des KTM-Händlers im Osten Österreichs laut ORF. Offiziell kaufe man dem Bericht zufolge ein Motorrad, das so niemand fahren wolle. Der Händler biete an, es umzubauen, der Hersteller KTM liefere den Umbausatz gleich mit. Auf dem Papier handle es sich um eine gedrosselte Maschine, tatsächlich habe sie volle Kraft. Sie so anzumelden sei illegal, gemacht werde es dennoch.

Eine "Alibi-Straßenzulassung" bei der aus 15 PS 50 werden nennt das der Verkäufer. Das für die Szene offene Geheimnis aus Österreich bestätigten auch Händler in sieben anderen europäischen Ländern. Sie alle belegten: KTM-Händler in ganz Europa verkauften umgebaute Offroad-Motorräder, die die Kunden in illegalem Zustand mit nach Hause nehmen würden - inklusive dann falscher Zulassungspapiere. Die Recherche wurde von Medien in zehn Ländern durchgeführt, darunter, koordiniert von der Whistleblowerschutz-Organisation Climate Whistleblowers.

Die Fahrer dieser Maschinen riskieren dennoch viel, wenn sie auffliegen. Es drohen hohe Verwaltungsstrafen, der Führerscheinentzug und sogar strafrechtliche Verurteilungen. Ermittlungen wegen Versicherungsbetrugs seien etwa möglich, meinte der Chefjurist des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Armin Kaltenegger, dem ORF. Auch der Händler könnte strafrechtlich belangt werden, wenn er nicht deutlich darauf hinweist, dass eine umgebaute Enduro nicht zugelassen werden darf.

Für KTM könnten wettbewerbsrechtliche Konsequenzen drohen. "Ich habe dadurch natürlich Wettbewerbsvorteile, wenn ich etwas anbiete, das andere, die legal handeln, nicht anbieten", so KFV-Jurist Kaltenegger.

In Österreich waren 2025 laut Statistik Austria rund 11.000 Enduros von KTM und den Schwestermarken Gasgas und Husqvarna zugelassen. Wie viele davon nicht gedrosselt sind, lasse sich laut ORF zwar nicht genau sagen, die Recherchen legten aber nahe, dass es "sehr viele" seien. Die Grünen forderten in einer Aussendung am Dienstagabend eine lückenlose Aufklärung des "Abgasskandals auf zwei Rädern".