Thema Vertrauen im Mittelpunkt der Dachstein Dialoge 2026

Erwartet werden unter anderem die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid, der Diplomat Wolfgang Petritsch, der Migrationsforscher Gerald Knaus, der Schriftsteller Christoph Ransmayr, die Aktivistin Marlene Engelhorn sowie der Schauspieler Wolfram Berger, kündigten die Veranstalter am Dienstag in einer Aussendung an. Die Veranstaltungen finden auch diesmal in Scheunen, Bauernstuben, Kirchen und an historischen Plätzen der Region statt, und die Mützenhalle Filzmoos wird wieder zum Kinosaal. Die historische Wanderung führt zu den Spuren der Bibelschmugglerrouten während des Geheimprotestantismus im 17. und 18. Jahrhundert.

"Vertrauen darf nicht leichtfertig verschenkt werden, es darf nicht gebrochen werden, denn ohne Vertrauen gibt es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft", betonte der künstlerische Leiter Philipp Blom. "Welche Basis braucht es dafür? Wem können wir vertrauen, welcher Person, welcher Institution? Welche Quellen sind im Zeitalter von KI zuverlässig? Und wie kann man Vertrauen fördern und stärken?"

(S E R V I C E - www.dachstein-dialoge.at )