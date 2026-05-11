70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb

Neben den ESC-Nationen hat auch das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski seinen ersten Auftritt vor rund Zehntausend Menschen in der Halle und Millionen vor den Bildschirmen weltweit. Für Nostalgie darf Schlagerlegende Vicky Leandros sorgen, die bereits 1967 beim ersten Song Contest in Wien dabei war und ihren damaligen Titel "L'amour est bleu" erneut zum Besten geben wird. Das 2. Semifinale folgt dann am Donnerstag.

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