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70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb

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Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet
©APA, GEORG HOCHMUTH
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Heute hat das Warten endgültig ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um zehn Tickets für das große Finale am 16. Mai. Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland.

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Neben den ESC-Nationen hat auch das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski seinen ersten Auftritt vor rund Zehntausend Menschen in der Halle und Millionen vor den Bildschirmen weltweit. Für Nostalgie darf Schlagerlegende Vicky Leandros sorgen, die bereits 1967 beim ersten Song Contest in Wien dabei war und ihren damaligen Titel "L'amour est bleu" erneut zum Besten geben wird. Das 2. Semifinale folgt dann am Donnerstag.

(S E R V I C E - www.eurovision.com )

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