Technology Talks Austria 2026: Europas technologische Souveränität im Fokus

Unter dem Titel „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“ wurden die Technology Talks Austria 2026 erneut zum Treffpunkt der österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationscommunity. In sechs Plenary Sessions, zwölf Workshops, zwei Keynotes und mehreren Special Events beschäftigten sich internationale Expertinnen und Experten mit den technologischen Herausforderungen Europas.

Technologische Souveränität als europäische Kernfrage

Ein Schwerpunkt der zweitägigen Konferenz lag auf der Frage, wie Europa seine Abhängigkeiten bei Schlüsseltechnologien reduzieren und gleichzeitig die eigene industrielle Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Diskutiert wurden unter anderem resiliente Infrastrukturen, Innovationsökosysteme, Dual-Use-Technologien sowie geeignete politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Zu den internationalen Gästen zählten Christian Ehler und Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Europäischen Parlament, Jo De Boeck vom Forschungszentrum imec, Dominique Foray von der EPFL Lausanne, Sabine Herlitschka von Infineon Austria und der Industriellenvereinigung, Lars Reger von NXP Semiconductors sowie Natalie Guichard von der European Defence Agency.