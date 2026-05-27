ABO

Kaulitz-Brüder enttäuscht von Angela Merkels Podcast-Absage

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ "Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte"
©APA, dpa, Annette Riedl
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Bill und Tom Kaulitz haben sich enttäuscht über die Absagen von Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel auf Einladungen in ihren Podcast gezeigt. "Da haben wir so richtig mal einen Korb bekommen diese Woche", sagte Tom Kaulitz in dem Podcast "Kaulitz Hills. Senf aus Hollywood", in dem die beiden Musiker die Woche Revue passieren lassen. Tom Kaulitz fragte seinen Zwillingsbruder, ob man immer noch Fan sein könne, "nachdem man so eine Backpfeife (Ohrfeige, Anm.) kriegt".

von

Bill Kaulitz antwortete: "Ich war heartbroken". Er sei richtig traurig gewesen. "Das hätte man auch netter machen können." Schließlich habe er immer viel Werbung für Angela Merkel gemacht, auch als sie noch Kanzlerin gewesen sei. Nach eigenen Angaben hatten die Brüder seit Jahren versucht, Kontakt zu Merkel aufzubauen, sie in ihren Podcast eingeladen, aber nie eine Antwort erhalten.

Im Interview des WDR Europaforums auf der Medienkonferenz re:publica sollte Merkel vor Publikum zu verschiedenen "Krisenmanager-Jobs" Stellung beziehen, darunter Managerin der Kaulitz-Brüder. Die hätten sie oft angefragt, sie habe aber noch nie zugesagt, verriet die Ex-Kanzlerin. Später sollte sie Sätze vervollständigen. Den Satz "In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder" ergänzte sie mit "immer noch nicht im Podcast besucht".

Merkel habe wohl nur eine kecke, freche Antwort geben wollen, mutmaßte Bill Kaulitz. "Sie hat ja Humor." Er glaube, dass es für ihn schmerzhafter sei, als es sein sollte. "Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte", fasste Tom Kaulitz zusammen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Verborgene Artenvielfalt am Waldboden soll erforscht werden
Technik
Universität Zürich will Wald vom Weltraum her untersuchen
Gegen ein Getränk zum Essen ist nichts einzuwenden
Gesundheit
Sollte man beim Essen trinken?
Aus medizinischer Sicht sind Naturschwämme nicht zu empfehlen
Gesundheit
Mythencheck zur Periode: Was bei Tampons, Tassen & Co. gilt
Die Anlage in Kambodscha gehört zum Weltkulturerbe der Unesco
Reisen & Freizeit
Leere Tempel in Angkor: Kambodschas Welterbe in der Krise
Abbau von Stickstoff wird durch Klimawandel geschwächt
Technik
Klimawandel schwächt die Reinigungsfunktion von Seen
Menschen mit wenig Selbstvertrauen sind schneller überfordert
Gesundheit
Neue Situationen überfordern? So lassen sich Ängste abbauen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER