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Universität Zürich will Wald vom Weltraum her untersuchen

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Verborgene Artenvielfalt am Waldboden soll erforscht werden
©APA, dpa, Harald Tittel
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Erstmals wird ein Satellit unter das Blätterdach von Wäldern blicken. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat eine neue Mission genehmigt, mit der die verborgene Artenvielfalt am Waldboden erforscht wird. Die Universität Zürich (UZH) ist an der Mission beteiligt. Die Mission soll Lücken in der bisherigen Erdbeobachtung schließen, wie die Schweizer Universität am Mittwoch mitteilte.

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Bisherige Satellitenbeobachtungen konzentrierten sich auf die Baumkronen, wodurch Prozesse im Unterholz der Wälder unsichtbar blieben. "Gerade in gemäßigten Wäldern wie in der Schweiz befindet sich ein Großteil der Pflanzenvielfalt im Unterholz", ließ sich Maria Santos, Professorin für Erdsystemwissenschaften an der UZH, in der Mitteilung zitieren. Die Mission mit dem Namen "HiBiDiS - Hyperspectral Biodiversity Scout" soll dies nun ändern. Der Satellitensensor der Mission wird die Erdoberfläche aus drei verschiedenen Blickwinkeln erfassen. Diese Technik ermöglicht es laut der Universität Zürich erstmals, zwischen der Baumkronenschicht und dem darunterliegenden Unterholz zu unterscheiden.

"Damit können wir besser nachvollziehen, wie die Artenvielfalt im Unterholz Ökosystemen hilft, mit Klimawandel und menschlichen Eingriffen umzugehen", so Santos. Die Mission soll laut der Universität wichtige Fragen zur Zusammensetzung der Artenvielfalt, zum Zustand der Ökosysteme, zum globalen Kohlenstoffkreislauf und zum Klimawandel beantworten.

21.05.2026, Rheinland-Pfalz, Kordel: Die Sonne beleuchtet am Morgen einen Fels im Wald bei Kordel (Aufnahme mit einer Drohne). Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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