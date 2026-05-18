Sonnenschutz digital gedacht

Sonnenschutz ist längst mehr als ein funktionales Detail an der Fassade. Er hilft dabei, Innenräume angenehm kühl zu halten, Blendung zu reduzieren und Räume besser nutzbar zu machen.

Gerade bei steigenden Temperaturen wird wirksamer Sonnenschutz zu einem wichtigen Bestandteil moderner Gebäudetechnik, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Richtig geplant bleiben Räume hell, ohne zu überhitzen. Arbeitsplätze werden angenehmer, Wohnräume komfortabler und Fassaden funktionaler.

Ob monumentale Architektur, Eigenheim, Neubau, Altbau, neugotische oder moderne Bauweise: HELLA bietet für nahezu jede bauliche Situation die passende Lösung.