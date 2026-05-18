Sonnenschutz digital gedacht

Was wäre, wenn moderne Beschattung auch dort sichtbar wird, wo man sie kaum erwartet? Ein CGI-Video von HELLA zeigt am Beispiel des Wiener Rathauses, wie Sonnenschutzlösungen historische Gebäude zeitgemäß nutzbar machen können.
Das computergenerierte Video veranschaulicht, welchen Beitrag moderner Sonnenschutz leisten kann: Er schafft ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Licht und Schatten, verbessert den Raumkomfort und lässt sich auch in sensible Architektur überzeugend integrieren. Und das an Orten, an denen man moderne Beschattung nicht auf den ersten Blick erwarten würde.
Wenn Visionen sichtbar werden
CGI steht für „Computer Generated Imagery“, also computergenerierte Bilder. Gebäude, Bewegungen und Produkte entstehen dabei digital am Computer. So lassen sich Anwendungen auf 3-D-Datenbasis realitätsnah visualisieren, die filmisch nur mit großem Aufwand oder gar nicht umsetzbar wären.
Das HELLA-Video zeigt anschaulich, wie Raffstores und Markisen an bekannten Gebäuden wirken könnten und welchen Beitrag Sonnenschutz zu Architektur, Lichtführung und Raumklima leisten kann.
Warum Sonnenschutz heute wichtiger ist denn je
Sonnenschutz ist längst mehr als ein funktionales Detail an der Fassade. Er hilft dabei, Innenräume angenehm kühl zu halten, Blendung zu reduzieren und Räume besser nutzbar zu machen.
Gerade bei steigenden Temperaturen wird wirksamer Sonnenschutz zu einem wichtigen Bestandteil moderner Gebäudetechnik, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Richtig geplant bleiben Räume hell, ohne zu überhitzen. Arbeitsplätze werden angenehmer, Wohnräume komfortabler und Fassaden funktionaler.
Ob monumentale Architektur, Eigenheim, Neubau, Altbau, neugotische oder moderne Bauweise: HELLA bietet für nahezu jede bauliche Situation die passende Lösung.
Zwischen Licht, Schatten und Geschichte
Das CGI-Video macht deutlich, worum es bei modernem Sonnenschutz geht: Komfort und Energieeffizienz sollen verbessert werden, ohne das Erscheinungsbild der Bausubstanz zu beeinträchtigen.
Denn historische Gebäude sollen nicht nur bewahrt, sondern auch zeitgemäß genutzt werden können. Mit durchdachtem Sonnenschutz entsteht genau diese Balance: zwischen Tradition und Transformation sowie zwischen alter Substanz und neuer Nutzung.