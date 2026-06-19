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So funktioniert Streaming auch mit dem Hotel-WLAN

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Mit kleinen Tricks kann man auch im Hotel problemlos streamen
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Wer auch im Urlaub nicht auf seine gewohnten Serien, TV-Formate, Fußballübertragungen oder Radiosender verzichten möchte, nimmt einfach einen Streaming-Stick, eine Streaming-Box oder auch ein WLAN-Radio mit auf die Reise. Während sich diese Geräte im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung meist problemlos mit dem WLAN verbinden lassen, kann man in Hotels auf unerwartete Probleme stoßen, berichtet das Telekommunikationsportal "Teltarif.de".

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Die erste Hotel-Hürde für mitgebrachte Streaming-Geräte könne das sogenannte Captive Portal sein, also eine Anmeldeseite, die per Browser geöffnet werden muss. Hat das jeweilige Gerät keinen integrierten Browser, kann diese Seite nicht geöffnet werden und eine Anmeldung im Hotel-WLAN ist nicht möglich.

Die Lösung: Das Smartphone oder ein Tablet als WLAN-Hotspot nutzen. Und das geht so:

Eine Alternative kann es unter Umständen sein, über die sogenannte MAC-Adresse zu gehen. Das hat nichts mit Apple und schon gar nichts mit Fast Food zu tun. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige, unveränderbare Identifikationsnummer, die jedes Netzwerkgerät vom Hersteller bekommt.

Manche Hotels erlauben es, die MAC-Adresse eines Geräts auf der Anmeldeseite fürs WLAN zu hinterlegen. Dann kann man sich den oben beschriebenen Umweg über einen Hotspot sparen.

MAC-Adressen lassen sich am einfachsten vorab zu Hause ermitteln. Entweder man schaut im Einstellungsmenü des Geräts, ob sich die MAC-Adresse findet. Oder man ermittelt die MAC-Adresse des Netzwerkgerätes manuell. Und zwar so:

Unabhängig von möglichen WLAN-Problemen können in Hotels noch gesperrte HDMI-Anschlüsse am Fernseher eine Hürde darstellen. Denn Streaming-Sticks und -Boxen schicken das Bild- und Tonsignal in aller Regel über diesen Anschluss.

Reagiert der Fernseher nicht auf das per HDMI angeschlossene Streaming-Gerät, ist häufig der sogenannte Hotel-Modus aktiv, erklären die Experten. Das ist eine Einstellung, die externe Geräte und Änderungen an den Grundeinstellungen blockiert. In diesem Fall hilft nur Nachfragen an der Rezeption, ob das Personal den Modus deaktivieren kann.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt

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