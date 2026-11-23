Die Hauptmission der Sonde kann damit bald beginnen. Auf der Umlaufbahn soll "BepiColombo" dem Planeten zunächst bis auf 674 Kilometer nahekommen.

Mit der rund 1,7 Milliarden Euro teuren gemeinsamen Mission der ESA und der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa wollen die Forschenden mehr über den sonnennächsten Planeten erfahren. So sollen die beiden Satelliten von "BepiColombo" mit einer Vielzahl an Instrumenten das Magnetfeld untersuchen, die Oberfläche erforschen und kartieren sowie den Kern und eine Gashülle des für seine Größe sehr schweren Planeten untersuchen. Dabei geht es etwa um die Fragen, ob es auf dem Merkur Wasser gibt, woraus der Planet besteht und wie er geformt wurde.

Die Sonde "BepiColombo" war im Oktober 2018 zu ihrer jahrelangen Reise gestartet und hat seitdem mehr als zehn Milliarden Kilometer zurückgelegt. Das Projekt soll dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Es wird aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.

Im September waren die beiden Satelliten der Sonde von einem Antriebsmodul abgetrennt worden. Nun wurden die beiden, noch miteinander verbundenen Satelliten, von der Schwerkraft Merkurs eingefangen. Ihre Zielumlaufbahnen erreichen sie nach einer Trennung planmäßig im Dezember und im März. Die wissenschaftliche Arbeit soll dann im April anlaufen.

Für den Auftrag von "BepiColombo" waren besondere Vorkehrungen notwendig. Am Merkur, der der Sonne am nächsten ist, ist die Sonnenintensität mitunter zehnmal stärker als auf der Erde. Die beiden Satelliten wurden unter anderem mit Hochtemperaturbeschichtungen und mehrschichtiger Isolierung ausgestattet. Einer der Satelliten soll sich außerdem pro Minute 15 Mal drehen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der ESA zufolge ist Merkur der am wenigsten erforschte Planet im inneren Sonnensystem.