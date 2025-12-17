News Logo
Seltener Fall: Forscher dokumentieren Adoption bei Eisbären

Adoption unter Eisbären kommt nicht oft vor
©APA, ROLAND SCHLAGER
Kanadische Forscher haben einen seltenen Fall von Adoption unter Eisbären dokumentiert. "Die Adoption von Jungtieren ist bei Eisbären ziemlich selten. In 45 Jahren konnten wir nur 13 Fälle beobachten", erklärte der Wissenschafter Evan Richardson vom kanadischen Umweltministerium am Mittwoch.

Die Forscher sichteten an der Hudson Bay in der kanadischen Provinz Manitoba im Frühling zunächst eine Bärin, die mit ihrem Jungen ihre Wurfhöhle verließ. Das Jungtier wurde seinerzeit wie üblich zu Forschungszwecken mit einer Marke versehen.

Vor wenigen Wochen nun trafen die Forscher dasselbe Muttertier in Begleitung eines weiteren Jungtiers, das nicht markiert war. "Als wir unsere Daten überprüft haben, wurde uns klar, dass sie ein zweites Junges adoptiert hatte", sagte Richardson der Nachrichtenagentur AFP. Die Forscher konnten die Mutter und die beiden Jungen filmen, wie sie gemeinsam in schneebedeckter Landschaft unterwegs sind.

Beide Jungtiere sind etwa zehn bis elf Monate alt und werden voraussichtlich bis zum Alter von etwa zweieinhalb Jahren bei dem Muttertier bleiben. Die Tatsache, dass das fremde Jungtier nun von einem Weibchen umsorgt werde, steigere seine Aussichten, am Leben zu bleiben, sagte Richardson: "Es ist wirklich eine glückliche Fügung, dass diese Bärin sich um dieses Junge kümmert und es damit seine Überlebenschancen erhöht."

Eisbärinnen seien "sehr gute Mütter, und wenn ein einsames Junges in der Tundra unterwegs ist und weint und heult, dann nehmen sie es unter ihre Fittiche".

APARSC04 - 18072007 - WIEN - OESTERREICH: FEATURE - Bei Temperaturen von 37 Grad Celsius kann einem Eisbaeren, wie hier im Tiergarten Schoenbrunn, selbst das Verweilen im Schatten anstrengend werden. APA-FOTO: ROLAND SCHLAGER

