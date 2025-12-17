Lieber nachfragen: Glühwein kann Gluten enthalten

© APA, dpa, gms, Andrea Warnecke home Leben Gesundheit

Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit haben es auf dem Weihnachtsmarkt leichter als früher. Denn ob ein Lebensmittel Gluten enthält, muss auch dort gekennzeichnet sein. Bei Gebäck ist die Sachlage meist klar: Stollen, Kekse und Co. enthalten in der Regel Gluten. Aber auch die Gewürzmischung im Glühwein oder Punsch ist nicht immer glutenfrei.

von APA