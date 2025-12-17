Lieber nachfragen: Glühwein kann Gluten enthalten

©APA, dpa, gms, Andrea Warnecke
Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit haben es auf dem Weihnachtsmarkt leichter als früher. Denn ob ein Lebensmittel Gluten enthält, muss auch dort gekennzeichnet sein. Bei Gebäck ist die Sachlage meist klar: Stollen, Kekse und Co. enthalten in der Regel Gluten. Aber auch die Gewürzmischung im Glühwein oder Punsch ist nicht immer glutenfrei.
Menschen mit Zöliakie, einer auf Glutenunverträglichkeit beruhenden Krankheit, sollten daher fragen oder sich die Produktpackung zeigen lassen, bevor sie anstoßen. Von der Autoimmunerkrankung Zöliakie Betroffene können nur beschwerdefrei leben, wenn sie komplett auf das Klebereiweiß Gluten verzichten. Es steckt zum Beispiel in Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste oder Einkorn.
BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke