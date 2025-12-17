Mehr als 100 neue Arten auf französischen Antillen entdeckt

von
Das sagte die Präsidentin der Regionalen Behörde für biologische Vielfalt, Sylvie Gustave-Di-Duflo. An der Expedition waren demnach 120 einheimische und internationale Forscherinnen und Forscher beteiligt. Zu den neu entdeckten Arten zählen insbesondere viele Fliegen. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell so viele neue Arten entdecken", sagte der Forscher Julien Touroult mit Blick auf die nur gut 20 Quadratkilometer kleine Insel Désirade. In den kommenden Jahren soll nun erforscht werden, wo die neuen Arten verbreitet sind, wie viele Exemplare es gibt und ob sie zu den gefährdeten Arten zählen.
Photo prise le 12 avril 2007 d'une plage sur la côte septentrionale de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe dans les Antilles Françaises..Picture taken 12 April 2007 on Marie-Galante island in Guadeloupe (French West Indies) shows a beach in the north of the island. AFP PHOTO MARCEL MOCHET (Photo by MARCEL MOCHET / AFP)