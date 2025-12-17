Mehr als 100 neue Arten auf französischen Antillen entdeckt

Das sagte die Präsidentin der Regionalen Behörde für biologische Vielfalt, Sylvie Gustave-Di-Duflo. An der Expedition waren demnach 120 einheimische und internationale Forscherinnen und Forscher beteiligt. Zu den neu entdeckten Arten zählen insbesondere viele Fliegen. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell so viele neue Arten entdecken", sagte der Forscher Julien Touroult mit Blick auf die nur gut 20 Quadratkilometer kleine Insel Désirade. In den kommenden Jahren soll nun erforscht werden, wo die neuen Arten verbreitet sind, wie viele Exemplare es gibt und ob sie zu den gefährdeten Arten zählen.