Sanofi erhielt Zulassung für Krebstherapie zum Injizieren

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Sarclisa wird zur Behandlung des Multiplen Myeloms eingesetzt, einer Form von Knochenmarkkrebs, bei der sich Plasmazellen unkontrolliert vermehren. Das Medikament ist seit 2020 in fast 60 Ländern zur Behandlung zugelassen. Die neue Darreichungsform wird derzeit von Zulassungsbehörden in mehreren Ländern geprüft, etwa in den USA, Japan und China.
Der sogenannte On-Body-Injektor ist ein etwa handtellergroßes Gerät, über das auf Knopfdruck ein Medikament unter die Haut gespritzt werden kann. Dies soll Klinikaufenthalte für Chemotherapie in Form von Infusionen ersetzen. Die Injektionszeit beträgt in beiden Fällen 13 Minuten.
This photo shows logo of the Sanofi laboratory in Tours on March 18, 2025. Created in 2008, the central laboratory for the analysis of counterfeits (LCAC) of Sanofi in Tours is extending its hunt for falsified drugs to also include vaccines. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)