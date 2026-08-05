Safer Smart Home: Keine Hackerangriffe auf Rollläden und Co

Ein entscheidender Vorteil von ONYX liegt in der eigenen Entwicklungskompetenz von HELLA. Hard- und Software stammen aus einer Hand und werden laufend weiterentwickelt. Das ermöglicht nicht nur hohe Qualitätsstandards, sondern stellt auch sicher, dass neue Sicherheitsanforderungen langfristig umgesetzt werden können. Gerade für Bauherren und Modernisierer ist das ein wichtiger Aspekt. Schließlich wird Sonnenschutz meist für viele Jahre angeschafft. Die zugrunde liegende Technologie sollte deshalb ebenso langlebig und zukunftssicher sein wie ein Rollladen oder eine Jalousie selbst - ein System dass eine jahrzehntelange unverlässliche Nutzung garantiert.