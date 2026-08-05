Safer Smart Home: Keine Hackerangriffe auf Rollläden und Co

Die ONYX Steuerung von HELLA ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung vernetzter Sonnenschutzsysteme per Smartphone. Cybersicherheit ist dabei Teil der Systemarchitektur.©HELLA
Smart Home ist längst mehr als ein Trend. Rollläden fahren automatisch hoch, Beschattungssysteme reagieren auf Sonneneinstrahlung und die Steuerung erfolgt bequem per Smartphone. Was dabei oft übersehen wird: Mit jedem vernetzten Gerät steigt auch die Bedeutung der digitalen Sicherheit. Genau hier setzt HELLA ONYX an. Mit der Funksteuerung ONYX hat HELLA schon vor Jahren die Weichen für eine neue Generation sicherer Smart-Home-Lösungen gestellt. Das bestätigt nun auch die neue EU-Cyber-Resilienz-Verordnung (Cyber Resilience Act, CRA), deren Anforderungen ONYX bereits heute erfüllt.
Komfort allein reicht nicht mehr
Smarte Technologien sollen das Leben einfacher machen. Gleichzeitig erwarten Konsumenten, dass ihre Daten geschützt sind und digitale Systeme zuverlässig funktionieren. Denn vernetzte Produkte kommunizieren permanent miteinander. Werden solche Systeme nicht ausreichend abgesichert, können sie potenziell zur Schwachstelle werden. „Sicherheit darf bei vernetzten Sonnenschutzsystemen kein Zusatzfeature sein, sondern muss tief im System verankert sein“, betont Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der HELLA Gruppe.
Smart Home mit Weitblick
Mit der neuen EU-Cyber-Resilienz-Verordnung, die teilweise schon ab 11. September 2026 gilt, wird deutlich: Cybersicherheit wird künftig genauso selbstverständlich sein wie Energieeffizienz oder Produktqualität. HELLA hat diese Entwicklung früh erkannt und mit ONYX eine Lösung geschaffen, die den steigenden Anforderungen einer vernetzten Welt bereits heute gerecht wird. Das Ergebnis ist ein System, das intelligente Steuerung, hohen Wohnkomfort und digitale Sicherheit miteinander verbindet – unauffällig im Alltag, aber entscheidend für die Zukunft.
Sicherheit als Grundprinzip
Während Cybersicherheit heute häufig nachträglich ergänzt wird, verfolgt HELLA bei ONYX seit vielen Jahren einen anderen Ansatz: Sicherheit ist von Beginn an Teil der Systemarchitektur. Die Steuerung wurde so entwickelt, dass moderne Verschlüsselungstechnologien die Kommunikation zwischen den Komponenten schützen. Dadurch wird verhindert, dass Funksignale manipuliert werden können. Für Anwender bedeutet das vor allem eines: ein gutes Gefühl, wenn sie ihr Zuhause digital steuern.
Entwickelt und betreut von HELLA
Ein entscheidender Vorteil von ONYX liegt in der eigenen Entwicklungskompetenz von HELLA. Hard- und Software stammen aus einer Hand und werden laufend weiterentwickelt. Das ermöglicht nicht nur hohe Qualitätsstandards, sondern stellt auch sicher, dass neue Sicherheitsanforderungen langfristig umgesetzt werden können. Gerade für Bauherren und Modernisierer ist das ein wichtiger Aspekt. Schließlich wird Sonnenschutz meist für viele Jahre angeschafft. Die zugrunde liegende Technologie sollte deshalb ebenso langlebig und zukunftssicher sein wie ein Rollladen oder eine Jalousie selbst - ein System dass eine jahrzehntelange unverlässliche Nutzung garantiert.
Smart Home braucht Vertrauen
Wer heute in ein modernes Zuhause investiert, möchte sich nicht nur auf Komfort verlassen können, sondern auch auf Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Mit ONYX bietet HELLA eine intelligente Steuerungslösung, die genau diese Anforderungen erfüllt – und schon heute bereit ist für die Standards von morgen.