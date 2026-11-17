Nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten ist Trajans Bibliothek jetzt Teil des Besucherrundgangs der Kaiserforen und macht ein weiteres Kapitel der römischen Geschichte erlebbar. Kaiser Trajan ließ das gewaltige Forum um das Jahr 112 n. Chr. errichten. Zu dem Komplex gehörten auch zwei Bibliotheken, die die berühmte Trajanssäule flankierten. Eine davon wird traditionell in dem nun zugänglichen Raum vermutet. Sie soll Teil der Bibliotheca Ulpia gewesen sein, einer der bedeutendsten Bibliothekssammlungen des antiken Rom, in der literarische Werke, amtliche Dokumente und juristische Schriften aufbewahrt wurden. Allerdings ist die tatsächliche Funktion der einzelnen Räume unter Archäologen bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen.

Der neue Zugang ist das Ergebnis eines umfangreichen Restaurierungs- und Aufwertungsprojekts der Kapitolinischen Denkmalbehörde. 1,755 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Die Arbeiten umfassten die Sicherung und Restaurierung der historischen Bausubstanz sowie die Umgestaltung der lange als Depot genutzten Halle in einen dauerhaft zugänglichen Museumsbereich.

Dabei erzählt der Raum nicht nur von der Antike. Nach dem Untergang des römischen Reiches verfiel die Anlage allmählich. Auf den antiken Strukturen entstanden neue Siedlungen, später entwickelte sich dort das Alessandrino-Viertel. Erst die großen Abriss- und Ausgrabungsarbeiten des 20. Jahrhunderts brachten die monumentalen Überreste wieder ans Licht. Auch diese jüngeren Eingriffe sind heute noch sichtbar.

Gerade diese unterschiedlichen Zeitschichten machen den besonderen Reiz des neuen Museumsraums aus. So wurden etwa die sechseckigen Stahlbetonpfeiler aus den Restaurierungsarbeiten des vergangenen Jahrhunderts bewusst nicht kaschiert. Stattdessen sind sie Teil des Ausstellungskonzepts geworden - als sichtbare Zeugnisse der wechselvollen Geschichte des Ortes.