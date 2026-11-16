Britischer Schauspieler Robert Pattinson wird neuer Bond

Damit ist Pattinson der erste Schauspieler, der die Rolle nach dem Ausstieg von Daniel Craig aus der langlebigen Spionagereihe übernimmt. Zuletzt war er in Christopher Nolans "Die Odysee" zu sehen. Aktuell steht er für die Fortsetzung der "Batman"-Reihe vor der Kamera.

Laut einem über die Website 007.com von der Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios verbreiteten Statement beginne nun "eine neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte". Tatsächlich nahm die kultige Filmreihe auf Basis der Romane von Ian Fleming bereits Anfang der 1960er-Jahre mit Sean Connery als ersten James Bond in "James Bond jagt Dr. No" (1962) Fahrt auf. Seinen ersten Fall löste James Bond bereits in dem 1953 veröffentlichten Roman "Casino Royale". Der letzte Bond-Streifen flimmerte im Jahr 2021 über die Leinwände. Es war Craigs fünfter Auftritt unter dem Titel "Keine Zeit zu sterben". Insgesamt zählt die Reihe bisher 25 Filme.

Die Filme um den ikonischen Geheimagenten mit viel Charme, maßgeschneiderten Anzügen, seiner Vorliebe für Martinis, schnelle Autos und Frauen sind Hollywood-Geschichte. Die Filme haben bisher weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt.

Weiter geht es nun unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve ("Dune"). Der neue Bond-Aufschlag soll 2028 in die Kinos kommen. In einem Trailer mit der ikonischen 007-Musik trat Pattinson mit gezogener Waffe aus dem Dunkel. "James Bond wird zurückkehren", war danach in dem knapp 25-sekündigen Clip zu lesen. Pattinson ist der siebente Bond-Darsteller. Vor ihm verkörperten neben Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die Figur.

Der neue Film wird der erste unter der Federführung von Amazon. Anfang 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend angekündigt, die kreative Kontrolle abzugeben. Mehr als 60 Jahre lang war Bond Familiensache: Barbaras Vater und Wilsons Stiefvater Albert R. "Cubby" Broccoli hatte die Filmreihe einst gemeinsam mit Harry Saltzman gestartet.

2022 übernahm Amazon das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar und erwarb damit 50 Prozent an der Reihe. Das Sagen hatten zunächst weiterhin Broccoli und Wilson. Ihr Verhältnis zu Amazon galt als angespannt. Umso überraschender kam der Rückzug. Viele Fans äußerten daraufhin die Befürchtung, Amazon könne das Bond-Franchise verramschen. Amazon-Gründer Jeff Bezos fragte nach der Ankündigung sogar seine Follower auf X, wer der nächste Bond werden solle.

Das Drehbuch für den neuen Bond-Film stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight, der sich lange bedeckt hielt. "Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im September bestätigte er dann, dass ein erster Entwurf fertig ist. Dabei orientierte sich der 67-Jährige offenbar auch an Flemings Romanen.

Produziert wird der Film von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe. Mit großen Franchises kennen sich die drei aus. Pascal verantwortet unter anderem die "Spider-Man"-Filme. Heyman produzierte die "Harry Potter"-Filmreihe und ist auch an der neuen TV-Serie um den Zauberlehrling beteiligt. Lapointe produzierte die "Dune"-Filme ihres Ehemanns Denis Villeneuve. "Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen", sagte Pascal. Der Neuanfang müsse "mutig, mitreißend und vor allem anders" sein.

Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekannt gab, leitete Casting-Direktorin Nina Gold ("The Crown"). Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. Dann wären seit "Keine Zeit zu sterben" rund sieben Jahre vergangen - die längste Pause in der Geschichte der Reihe.