Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva bei aktiver Lupus-Nephritis

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für sein Mittel gegen Nierenentzündung erhalten. Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen zweier Studien, in denen Gazyva gegenüber der Standardtherapie allein überlegen war. Konkret wird die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis (Klasse III oder IV, mit oder ohne gleichzeitige Klasse V) mit Gazyva in Kombination mit Mycophenolat-Mofetil zugelassen, hieß es am Dienstag.

von APA