Fluggesellschaften steuern auf Rekordgewinne zu

Reisen & Freizeit
Fluggesellschaften in aller Welt steuern ihrem Verband zufolge trotz Spannungen in Politik und Wirtschaft insgesamt auf Rekordgewinne zu. Im laufenden Jahr dürfte die Branche unter dem Strich 39,5 Mrd. US-Dollar (33,9 Mrd. Euro) verdienen und damit 3,5 Mrd. mehr als im Juni vorausgesagt, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Für 2026 sagt IATA-Chef Willie Walsh nun einen branchenweiten Rekordgewinn von 41 Mrd. Dollar voraus.

Die IATA begründete ihre Erwartungen mit einem stabilen Wirtschaftswachstum, einer geringeren Inflation, einem schwachen US-Dollar und sinkenden Treibstoffkosten. Zum Branchengewinn im laufenden Jahr tragen den Angaben zufolge besonders Fluggesellschaften aus Europa bei. Hier hätten Billigfluggesellschaften ihr Geschäft deutlich ausgeweitet und klassische Airlines übertroffen. Die sonst profitabelste Weltregion Nordamerika habe ihre Spitzenposition wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, strengerer Reisebestimmungen und des Regierungsshutdowns verloren.

