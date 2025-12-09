Novartis verbündet sich in Milliardendeal mit Biotechfirma Relation

Zudem winken Relation erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Mrd. Dollar (1,5 Mrd. Euro) sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz möglicher Produkte aus der Partnerschaft. Die Zusammenarbeit verbindet die KI-gestützte Plattform von Relation zur Medikamentenentwicklung mit der Expertise von Novartis in der Immundermatologie. Ziel ist es, neue Zielstrukturen für Medikamente zu identifizieren und zu validieren. Novartis erhält die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für alle aus der Kooperation hervorgehenden Wirkstoffkandidaten.