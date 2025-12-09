News Logo
Novartis verbündet sich in Milliardendeal mit Biotechfirma Relation

Novartis will Medikamente gegen atopische Erkrankungen entwicklen
©AFP, APA, FABRICE COFFRINI
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis geht mit der britischen Biotechfirma Relation eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Medikamente gegen atopische Erkrankungen wie Neurodermitis ein. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Relation zunächst 55 Mio. US-Dollar (47,2 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Summe setzt sich aus einer Vorauszahlung, einer Kapitalbeteiligung und zusätzlichen Mitteln für Forschung und Entwicklung zusammen.

Zudem winken Relation erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Mrd. Dollar (1,5 Mrd. Euro) sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz möglicher Produkte aus der Partnerschaft. Die Zusammenarbeit verbindet die KI-gestützte Plattform von Relation zur Medikamentenentwicklung mit der Expertise von Novartis in der Immundermatologie. Ziel ist es, neue Zielstrukturen für Medikamente zu identifizieren und zu validieren. Novartis erhält die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für alle aus der Kooperation hervorgehenden Wirkstoffkandidaten.

A sign of Swiss pharmaceutical giant Novartis is seen on the top of a building at Novartis Campus in Basel, northern Switzerland, on September 9, 2025. US President Trump is pressuring the Swiss pharmaceutical industry to lower its prices in the United States and move its production there, threatening tariffs. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

