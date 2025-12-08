News Logo
ABO

Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros. Discovery

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump
©AFP, APA, PATRICK T. FALLON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
In der Übernahmeschlacht mit Netflix um den Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery (WBD) hat der Konkurrent Paramount Skydance nachgelegt: Paramount machte am Montag ein neues Angebot für WBD, in dem das Unternehmen mit 108,4 Mrd. Dollar (93,1 Mrd. Euro) bewertet wird. Paramount-Chef David Ellison rief die Aktionäre von Warner Bros Discovery auf, das "überlegene Barangebot" zu prüfen.

von

Netflix hatte am Freitag die geplante Übernahme von WBD für fast 83 Mrd. Dollar (71,3 Mrd. Euro) bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump stellte die Vereinbarung am Sonntag jedoch in Frage und begründete dies mit dem "sehr großen Marktanteil" von Netflix.

Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump. Paramount Skydance will Warner Bros Discovery inklusive der Fernsehsender übernehmen, Netflix ist laut Medienberichten nur an der Produktion und an der Streamingsparte interessiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Eskimo-Mutter bei Börsendebüt mit 8 Mrd. Euro bewertet
++ ARCHIVBILD ++ Milch-Überangebot drückt Preise
Wirtschaft
Deutsche Milchbauern: Butterpreis wirtschaftliches Desaster
Wirtschaft
Firmenpleiten in Deutschland auf höchstem Stand seit 2014
Wirtschaft
VW-Konzern plant Investitionen von 160 Mrd. Euro bis 2030
Hohe Strafe für Elon Musks Firma X
Wirtschaft
Musks X muss in der EU 120 Mio. Euro Strafe zahlen
Kaufpreis beträgt 72 Mrd. Dollar
Wirtschaft
Medien: Netflix gewann Bieterkampf um Warner Bros.
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER