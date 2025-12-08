Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros. Discovery

Netflix hatte am Freitag die geplante Übernahme von WBD für fast 83 Mrd. Dollar (71,3 Mrd. Euro) bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump stellte die Vereinbarung am Sonntag jedoch in Frage und begründete dies mit dem "sehr großen Marktanteil" von Netflix.

Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump. Paramount Skydance will Warner Bros Discovery inklusive der Fernsehsender übernehmen, Netflix ist laut Medienberichten nur an der Produktion und an der Streamingsparte interessiert.