News Logo
ABO

Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vorgaben sollen nur noch für wenige große Unternehmen gelten
©AFP, APA, NICOLAS TUCAT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch genehmigen, normalerweise ist das aber bloße Formsache.

von

Die Vorgaben sollen künftig nur noch für Großunternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten. Ursprünglich waren als Grenze 1.000 Mitarbeiter und eine Umsatzschwelle von 450 Millionen Euro vorgesehen.

Zudem sollen Firmen, die gegen die Regeln verstoßen, auf EU-Ebene keiner zivilrechtlichen Haftung mehr unterliegen - wodurch für Opfer von Menschenrechtsverstößen eine Klagemöglichkeit entfällt. Wenn sich Unternehmen nicht an die Vorgaben halten, soll eine Strafe von maximal drei Prozent ihres weltweiten Nettoumsatzes verhängt werden können. Zudem soll es nach Angaben aus dem Parlament und der EU-Staaten künftig keine Pflicht mehr geben, Handlungspläne für Klimaziele auszuarbeiten.

Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschenrechte weltweit zu stärken. Große Unternehmen sollen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Das Vorhaben wurde von Firmen vehement kritisiert - sie kritisierten vor allem, die bürokratische Belastung sei unzumutbar, wenn entlang der teils komplexen Lieferketten potenzielle Regelverstöße überprüft werden müssten.

This photograph shows European flags outside the EU headquarters in Brussels on September 11, 2025. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump
Wirtschaft
Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros. Discovery
Bauern fordern Entlastung von hohen Produktionskosten
Wirtschaft
Bauern stürmen Flughafen Heraklion - Flugbetrieb gestoppt
Wirtschaft
Eskimo-Mutter bei Börsendebüt mit 8 Mrd. Euro bewertet
++ ARCHIVBILD ++ Milch-Überangebot drückt Preise
Wirtschaft
Deutsche Milchbauern: Butterpreis wirtschaftliches Desaster
Wirtschaft
Firmenpleiten in Deutschland auf höchstem Stand seit 2014
Wirtschaft
VW-Konzern plant Investitionen von 160 Mrd. Euro bis 2030
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER