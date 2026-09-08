Österreicher shoppen online am liebsten über Plattformen

Die Österreicherinnen und Österreicher shoppen online inzwischen lieber über große Plattformen statt in einem einzelnen Onlineshop. Unangefochten an der Spitze mit einem Marktanteil von 35 Prozent liegt Amazon. Chinesische Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress kommen zusammen in Österreich bereits auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent am gesamten Onlinehandel, erhob RegioData Research. Gefragt sind auch Plattformen wie eBay (4,1 Prozent) und Zalando (3,7 Prozent).
von
Fast 15 Prozent der relevanten Konsumausgaben werden mittlerweile online getätigt, heißt es laut RegioData. Im Durchschnitt gebe jeder Österreicher und jede Österreicherin rund 1.400 Euro pro Jahr im Internet aus. Neben internationalen Plattformen würden insbesondere spezialisierte Anbieter aus den Bereichen Gesundheit, Technik und Sportgeräte Zuwächse erzielen. Zu den Aufsteigern im österreichischen Onlinehandel gehöre Shop Apotheke, so RegioData. Kleinere, wenig differenzierte Onlineshops würden hingegen unter Druck geraten.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/AFP