Österreicher shoppen online am liebsten über Plattformen

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Die Österreicherinnen und Österreicher shoppen online inzwischen lieber über große Plattformen statt in einem einzelnen Onlineshop. Unangefochten an der Spitze mit einem Marktanteil von 35 Prozent liegt Amazon. Chinesische Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress kommen zusammen in Österreich bereits auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent am gesamten Onlinehandel, erhob RegioData Research. Gefragt sind auch Plattformen wie eBay (4,1 Prozent) und Zalando (3,7 Prozent).

von APA