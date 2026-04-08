Noch unkartierte Insel in der Antarktis entdeckt

Plötzlich sei ein "Eisberg" aufgetaucht, "der irgendwie dreckig aussah", wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte. Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden. Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden.

(S E R V I C E - Pressemitteilung mit Fotos und Video: https://dpaq.de/2orbage )