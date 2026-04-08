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Noch unkartierte Insel in der Antarktis entdeckt

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Die Insel ist etwa 130 Meter lang, 50 Meter breit
©Alfred-Wegener-Institut, Christian Haas, APA
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Ein internationales Expeditionsteam hat im antarktischen Weddellmeer eine bisher in keiner Seekarte verzeichnete Mini-Insel entdeckt. Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher "Polarstern" unterwegs, wie das deutsche Alfred-Wegener-Institut (AWI) mitteilte. Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen.

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Plötzlich sei ein "Eisberg" aufgetaucht, "der irgendwie dreckig aussah", wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte. Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden. Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden.

(S E R V I C E - Pressemitteilung mit Fotos und Video: https://dpaq.de/2orbage )

Teilnehmende einer Antarktis-Expedition mit der Polarstern haben im Weddellmeer eine Insel entdeckt, die bisher auf Seekarten noch nicht verzeichnet ist. Die Insel ist etwa 130 Meter lang, 50 Meter breit und ragt ungefähr 16 Meter aus dem Wasser. ..Participants in an Antarctic expedition on the Polarstern have discovered an island in the Weddell Sea that has not yet been recorded on nautical charts. The island is about 130 metres long, 50 metres wide and rises about 16 metres out of the water.

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