Nobelpreisträger arbeiten an neuer Erklärung zu KI und Frieden

Im Mittelpunkt der Konferenz im "Borgo Laudato si" stehen autonome Waffensysteme, nukleare Abschreckung und die Risiken Künstlicher Intelligenz für militärische Entscheidungsprozesse. Außerdem diskutieren die Teilnehmer über Demokratie, digitale Gemeingüter und wirtschaftliche Ungleichheit.

Zu den Teilnehmern gehören der Physik-Nobelpreisträger (2004) David Gross, die Generalsekretärin der Pugwash-Konferenzen (Friedensnobelpreis 1995), Karen Hallberg, und der frühere kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger (2016) Juan Manuel Santos.

Das Treffen knüpft an die erste Sozialenzyklika von Papst Leo XIV. mit dem Titel "Magnifica humanitas" an, die Ende Mai veröffentlicht wurde. Darin befasst sich das Kirchenoberhaupt mit den Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz sowie aktuellen internationalen Konflikten. Der Papst weilt derzeit selbst in seiner Residenz in Castel Gandolfo. Offiziell ist seine Teilnahme an den Beratungen nicht vorgesehen.