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Nobelpreisträger arbeiten an neuer Erklärung zu KI und Frieden

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In der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo wird getüftelt
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Nobelpreisträger, Religionsvertreter und Politiker beraten derzeit in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo über internationale Leitlinien für den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wie die Kathpress mit Verweis auf das Portal "Vatican News" berichtet, soll die "Römische Erklärung für einen unbewaffneten und abrüstenden Frieden im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz und der Atomwaffen" am Donnerstag in Rom vorgestellt und unterzeichnet werden.

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Im Mittelpunkt der Konferenz im "Borgo Laudato si" stehen autonome Waffensysteme, nukleare Abschreckung und die Risiken Künstlicher Intelligenz für militärische Entscheidungsprozesse. Außerdem diskutieren die Teilnehmer über Demokratie, digitale Gemeingüter und wirtschaftliche Ungleichheit.

Zu den Teilnehmern gehören der Physik-Nobelpreisträger (2004) David Gross, die Generalsekretärin der Pugwash-Konferenzen (Friedensnobelpreis 1995), Karen Hallberg, und der frühere kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger (2016) Juan Manuel Santos.

Das Treffen knüpft an die erste Sozialenzyklika von Papst Leo XIV. mit dem Titel "Magnifica humanitas" an, die Ende Mai veröffentlicht wurde. Darin befasst sich das Kirchenoberhaupt mit den Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz sowie aktuellen internationalen Konflikten. Der Papst weilt derzeit selbst in seiner Residenz in Castel Gandolfo. Offiziell ist seine Teilnahme an den Beratungen nicht vorgesehen.

TO GO WITH AFP STORY BY ELLA IDE AND LAURE BRUMONT.A view of the telescope domes on the roof of the Vatican Astronomical Observatory, "Specola Vaticana", at the Apostolic Palace in Castel Gandolfo, on July 30, 2015. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP)

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