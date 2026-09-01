ABO

Zahl der Arbeitslosen im August neuerlich gestiegen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Im August gab es einen neuerlichen Anstieg
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der August hat einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gebracht. Ende des Monats waren 375.730 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das bedeutet einen Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Arbeitslosigkeit unter Männern (-0,8 Prozent) rückläufig war, stieg die Frauen-Arbeitslosigkeit neuerlich kräftig an (+5,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, so das AMS.

von

News auf Google bevorzugen

Ursache für die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern sei die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen sowie der Umstand, dass "in typischen Frauenbranchen (Gesundheit und Handel) die Arbeitslosigkeit deutlich stärker steigt", analysierte AMS-Vorständin Petra Draxl die Entwicklung am Dienstag in einer Aussendung. Sie verwies auch auf die neuen Zielvorgaben von Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) an das AMS, die die Schwerpunkte auf jene Felder lege, die die größte Aufmerksamkeit brauchen: Darunter die Arbeitslosigkeit von Frauen, Jugendlichen und Zugewanderten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Teurere Treibstoffpreise schoben die Inflation wieder an
Wirtschaft
Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen
Marktführer Foodora im Visier der Wettbewerbshüter
Wirtschaft
BWB ermittelt gegen Essenslieferdienst Foodora
++ ARCHIVBILD ++ Die Spritpreisbremse gilt ein weiteres Monat
Wirtschaft
Spritpreisbremse wird um einen weiteren Monat verlängert
Holzpellets um fast ein Drittel teurer
Wirtschaft
Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert
Sonntägliche Rauchfackeln und Transparente gegen Google-Rechenzentrum
Wirtschaft
Protestaktion gegen Google-Rechenzentrum in Oberösterreich
Katzian will Übergewinne der Ölkonzerne abschöpfen
Wirtschaft
ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER