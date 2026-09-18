Neuer Fördercall für fortschrittliche Chiptechnologien

Mit dem Schritt setze man eine Maßnahme aus der Industriestrategie Österreich 2035 um, heißt es in einer Aussendung. Mit dem IPCEI-Programm werden europäische Prioritäten und Ziele unterstützt - in diesem Fall mehr europäische Autonomie im Bereich fortgeschrittener Chiptechnologien. Bei IPCEIs gelten weniger strenge EU-Vorschriften mit Blick auf (national-)staatliche Beihilfen.