Stadt Brüssel verbietet Leihroller wegen zahlreicher Unfälle

Die Regionalregierung verwies auf einen "alarmierenden" Anstieg der Unfälle mit Leihrollern. Im vergangenen Jahr wurden demnach 666 Menschen dadurch verletzt - 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem würden die E-Scooter häufig falsch abgestellt und versperrten dann Gehwege und Straßen. Den Behördenangaben zufolge werden die Fahrzeuge auch häufig für kriminelle Zwecke wie den Drogenhandel genutzt.

Paris war 2023 nach einer von der Stadt organisierten Abstimmung die erste europäische Hauptstadt, die Leihroller vollständig untersagte. Auch in Madrid und Prag ergriffen die Behörden ähnliche Maßnahmen.