Stadt Brüssel verbietet Leihroller wegen zahlreicher Unfälle

Brüssel verbannt ab 2027 elektrische Leihtretroller von den Straßen der belgischen Hauptstadt. "Zu viele Unfälle, zu viele Störungen, zu viel Missbrauch - Brüssel macht Schluss mit den Leihtretrollern", erklärte der Chef der Brüsseler Regionalregierung, Boris Dillies, am Donnerstag. Die Lizenzen der Unternehmen Bolt und Dott für das Anbieten ihrer Gefährte läuft zum Ende des Jahres aus, wie die Regionalverwaltung mitteilte.
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Die Regionalregierung verwies auf einen "alarmierenden" Anstieg der Unfälle mit Leihrollern. Im vergangenen Jahr wurden demnach 666 Menschen dadurch verletzt - 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem würden die E-Scooter häufig falsch abgestellt und versperrten dann Gehwege und Straßen. Den Behördenangaben zufolge werden die Fahrzeuge auch häufig für kriminelle Zwecke wie den Drogenhandel genutzt.
Paris war 2023 nach einer von der Stadt organisierten Abstimmung die erste europäische Hauptstadt, die Leihroller vollständig untersagte. Auch in Madrid und Prag ergriffen die Behörden ähnliche Maßnahmen.