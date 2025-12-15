Lungenkrebs: Studie entdeckt möglichen Therapieansatz bei SCLC

Etwa 15 Prozent der Lungenkrebsfälle sind auf das SCLC zurückzuführen. Rauchen gilt als spezieller Risikofaktor für das kleinzellige Bronchuskarzinom. Besonders gefährlich ist die Krankheit, weil es oft schon frühzeitig zur Bildung von Tochtergeschwülsten in anderen Organen, zum Beispiel in der Leber, in Knochen, Gehirn und/oder Nebennieren, kommt. Damit ist die Krankheit oft schon bei der Diagnose als unheilbar einzustufen und schreitet schnell fort. Zumeist ist eine Kombinations-Chemotherapie die einzige Behandlungsmöglichkeit. Erst in den vergangenen Jahren gelang es erstmals, auf molekularer Basis einige verschiedene Arten des kleinzelligen Lungenkarzinoms zu unterscheiden.

Das Wissenschafterteam ging von 13 Zelllinien von kleinzelligen Lungenkarzinomen aus. Sie wurden nach ihrer Fähigkeit zum Wachstum bzw. zum Aussprossen untersucht. Dabei wurden auch Tests an Larven von Zebrafischen verwendet, um die Aggressivität von injizierten SCLC-Zellen zu untersuchen. Darüber hinaus wurden die von den Krebszellen gebildeten Eiweißstoffe charakterisiert, um über diese Proteomuntersuchungen Faktoren und Signalwege zu identifizieren, welche die Entwicklung der aggressiven Erkrankung antreiben.