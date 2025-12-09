Milliardenmarkt Algen: Das grüne Gold der Zukunft

Es ist noch nicht lange her, da wurden Algen vor allem als glitschiges Ärgernis beim Baden im Badesee wahrgenommen. Doch das Image hat sich radikal gewandelt. In den Laboren und Produktionshallen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie gelten Mikro- und Makroalgen heute als einer der vielversprechendsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Einem aktuellen Bericht von Coherent Market Insights zufolge wird das globale Marktvolumen bereits im Jahr 2025 bei gut 5,7 Milliarden US-Dollar liegen. Bis 2032 soll dieser Wert auf über 9 Milliarden Dollar ansteigen. Das entspricht einem stetigen Wachstum von fast 7 Prozent pro Jahr. Ein Boom, der längst auch Europa erreicht hat, getrieben von einem Megatrend, an dem kaum ein Konzern mehr vorbeikommt: Nachhaltigkeit.