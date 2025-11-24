Sonnenschutz im Winter? Das ist die richtige Hautpflege für kalte Tage

Kälte, Wind und trockene Heizungsluft strapazieren die Haut im Winter besonders. Welche physiologischen Veränderungen treten dabei auf, und warum reagiert die Haut in dieser Zeit oft empfindlicher?

Bei Kälte ziehen sich die Gefäße in der Haut zusammen, um Wärme zu speichern. Dadurch wird sie schlechter durchblutet, trockener und regeneriert langsamer. Gleichzeitig sinkt die Aktivität der Talgdrüsen und das natürliche Lipid-Schutzschild wird dünner. Trockene Heizungsluft verstärkt den Wasserverlust. Die Haut reagiert deshalb empfindlicher, spannt schneller und neigt zu Mikroentzündungen.

Viele Menschen greifen in der kalten Jahreszeit zu reichhaltigen Cremen. Welche Inhaltsstoffe sind tatsächlich sinnvoll, um die Hautbarriere zu stärken – und welche werden häufig überschätzt oder sogar falsch eingesetzt?

Wirklich sinnvoll sind Inhaltsstoffe, die die Barriere reparieren und Wasser binden: Ceramide, Niacinamid, Panthenol, Squalan, Glycerin oder Hyaluronsäure. Sie imitieren die hauteigenen Lipide und stärken die Kittsubstanz zwischen den Hornzellen. Überschätzt werden Silikone oder reine Öle ohne Barrierestärkung. Sie legen sich zwar schützend auf die Haut, verbessern aber nicht ihre eigene Regenerationsfähigkeit.

Gibt es Hauttypen, die im Winter besonders anfällig für Irritationen, Spannungsgefühle oder Ekzeme sind, und wie sollte deren Pflegeroutine angepasst werden?

Menschen mit trockener oder atopischer Haut, Rosazea oder reifer Haut reagieren besonders empfindlich. Ihre Barriere ist ohnehin labil. Die Routine sollte deshalb weniger Reize und mehr Schutz beinhalten: milde, pH-neutrale Reinigung, ein feuchtigkeitsspendendes Serum mit Hyaluron oder NMN, anschließend eine barrierestärkende Creme mit Ceramiden oder Niacinamid. Alkoholhaltige Toner oder starke Säuren sollte man im Winter besser pausieren.

Ein verbreiteter Fehler ist, zu heiß zu duschen oder zu häufig zu baden. Welche Auswirkungen hat das auf die Hautbarriere, und wie kann man pflegeschonende Routinen etablieren, ohne auf das wärmende Wohlfühlerlebnis eines warmen Bads verzichten zu müssen?

Heißes Wasser löst Lipide aus der Hornschicht – die Schutzbarriere wird regelrecht ausgewaschen. Danach verdunstet Feuchtigkeit schneller, die Haut spannt und juckt. Sanfte Routine: lauwarm duschen, kurze Duschzeiten, milde Waschöle statt Schaumlotionen. Wer das heiße Bad liebt, kann danach einen rückfettenden Body Balm oder eine Ceramid-Lotion auf feuchter Haut auftragen – so bleibt das Wärmegefühl, ohne die Haut zu schädigen.