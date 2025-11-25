Elisabethinen Graz unterstützen Gesundheitsplan Steiermark 2030

Weitergeführt und ausgebaut werden die Schwerpunkte in den Bereichen Innere Medizin, Psychiatrie, Neurologie und Schmerzmedizin. Die Elisabet­hinen betonen die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit, um Patientinnen und Patienten von der Akutbehandlung über die Remobilisation bis hin zur Schmerztherapie umfassend betreuen zu können.

Ein zentrales Element bleibt die Palliativmedizin. Der Ansatz reicht über medizinische Behandlung hinaus und umfasst pflegerische und psychosoziale Unterstützung. Besonders hervorgehoben wird der Himmelshafen: eine Einrichtung für schwerkranke obdachlose Menschen, die dort ein geschütztes Umfeld und umfassende Betreuung erhalten. Das Projekt gilt als Beispiel für eine sozial orientierte Ergänzung des medizinischen Angebots.