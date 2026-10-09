Microsoft baut den Cloudspeicher im Familienabo von Microsoft 365 um. Bisher stand jeder der bis zu sechs Personen in einem Family-Abo ein eigenes Terabyte OneDrive-Speicher zur Verfügung, zusammen also bis zu sechs Terabyte. Künftig umfassen die Abos Microsoft 365 Family und Premium zwei Terabyte freigegebenen Speicher, aus dem die Hauptabonnentin oder der Hauptabonnent und bis zu fünf weitere Mitglieder gemeinsam schöpfen.

Für neue und aktualisierte Abonnements gilt das neue Modell laut Microsoft seit 8. Oktober 2026. Wer schon ein Family-Abo hat, ist zunächst nicht betroffen: Die Umstellung wird nach Angaben des Konzerns in der Regel erst mit der ersten Verlängerung am oder nach dem 2. Mai 2027 wirksam. Bis dahin ändere sich nichts, vor der Verlängerung sollen Kundinnen und Kunden eine E-Mail erhalten.