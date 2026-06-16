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Messaging auf YouTube ist zurück

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++ ARCHIVBILD ++ 2019 war Schluss mit Youtube-Direktnachrichten, nun kommen sie zurück
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Google hatte das Feature 2019 abgeschafft, doch nun ist es wieder da: In der YouTube-App für Mobilgeräte lassen sich wieder Direktnachrichten (DMs) an andere Nutzerinnen und Nutzer senden - etwa um Videos zu teilen oder sich einfach nur zu unterhalten. Dazu gibt es einen neuen Nachrichtensymbol-Button rechts oben in der Anwendung. Aber nicht nur dort gibt es die Möglichkeit, andere zum Chat einzuladen: Das {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lmdvb2dsZS5jb20veW91dHViZS9hbnN3ZXIvMTY2NTA5NTgiPg==}}funktioniert{{/a}} ebenso über den Teilen-Button unterhalb von Videos.

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Zur Sicherheit lassen sich Nutzende blockieren und Inhalte melden. Außerdem können verschickte Nachrichten auch wieder zurückgeholt werden - sie verschwinden dann bei beiden Chat-Partnern.

Man muss mindestens 18 Jahre alt und bei einem persönlichen YouTube-Kanal angemeldet sein, um Direktnachrichten senden zu können. Die Nachrichten sind nicht von Ende zu Ende zu Ende verschlüsselt, für alle Inhalte gelten die Community-Richtlinien von YouTube.

Wer die Funktion in seiner oder ihrer App noch vermisst, sollte im App-Store schauen, ob ein Update zur Installation vorliegt. Laut Google waren Direktnachrichten eines der Features, die sich Youtuber-User zuletzt am häufigsten gewünscht hatten.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 25.2.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christophe Gateau/Christophe Gateau

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