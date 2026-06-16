Messaging auf YouTube ist zurück

Zur Sicherheit lassen sich Nutzende blockieren und Inhalte melden. Außerdem können verschickte Nachrichten auch wieder zurückgeholt werden - sie verschwinden dann bei beiden Chat-Partnern.

Man muss mindestens 18 Jahre alt und bei einem persönlichen YouTube-Kanal angemeldet sein, um Direktnachrichten senden zu können. Die Nachrichten sind nicht von Ende zu Ende zu Ende verschlüsselt, für alle Inhalte gelten die Community-Richtlinien von YouTube.

Wer die Funktion in seiner oder ihrer App noch vermisst, sollte im App-Store schauen, ob ein Update zur Installation vorliegt. Laut Google waren Direktnachrichten eines der Features, die sich Youtuber-User zuletzt am häufigsten gewünscht hatten.