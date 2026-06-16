Blutspende: So beugen Sie Kreislaufproblemen vor

Dahinter steckt häufig eine sogenannte vasovagale Kreislaufreaktion, also eine vorübergehende Fehlregulation des Kreislaufs. Bei einer neurokardiogenen Synkope wird das Gehirn kurzzeitig schlechter durchblutet; dabei können kurze unwillkürliche Muskelzuckungen auftreten.

Vasovagale Kreislaufreaktionen gehören zu den bekannten Nebenwirkungen einer Blutspende. Sie treten bei rund sieben Prozent aller Blutspenden auf. Meist bleibt es bei Schwindel oder Schwäche, Übelkeit, Schwitzen, Blutdruckabfall, langsamem Puls.

Bei einer vasovagalen Reaktion (VVR) kommt es reflexartig zu einer Kreislaufreaktion: Die Blutgefäße weiten sich, der Herzschlag kann sich verlangsamen, der Blutdruck fällt. Dadurch kommt kurzfristig weniger Blut im Gehirn an. Beim Blutspenden kann das unter anderem durch psychische Anspannung, Schmerz oder den Einstich der Nadel ausgelöst werden.

Nach Expertenangaben ist das Risiko für Kreislaufprobleme erhöht bei:

- jungen Menschen

- Erstspenderinnen und Erstspendern

- Menschen mit niedrigem Körpergewicht

Auch wenig Schlaf, Stress, Nüchternheit oder zu wenig Flüssigkeit vor der Spende können eine Rolle spielen.

In jedem Fall sollte man sich nicht vom Blutspenden abhalten lassen - schließlich sind die Nebenwirkungen nicht nur selten - gute Vorbereitung kann das Risiko für Kreislaufprobleme auch zusätzlich senken:

- Nicht nüchtern zum Termin kommen (im Gegensatz zu einer Blutabnahme!) - vor der Spende ausreichend essen und trinken: Empfohlen wird, ein bis zwei Stunden vor der Spende eher kohlenhydratreich und fettarm zu essen und zusätzlich zwei bis drei Gläser Wasser, Saft oder Tee zu trinken.

-- Möglichst ohne Stress und Hetze ankommen

- Wer zu Kreislaufproblemen neigt, sollte das Spende-Team vorab darauf ansprechen.

Wer beim Spenden merkt, dass ihm schwindelig oder übel wird, sollte nicht aufstehen, sondern sofort dem Spende-Team Bescheid sagen.

Wichtig: Wer schon einmal bei einer Blutentnahme oder Blutspende ohnmächtig geworden ist, sollte das vor der nächsten Spende unbedingt ansprechen. Blutspendedienste können dann einschätzen, ob eine Spende infrage kommt und worauf zu achten ist.