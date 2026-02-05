ABO

Marvel trifft "The Office": Episodengame "Dispatch"

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
6 min
Die Spielenden können die Geschichte selbst mitgestalten
©Adhoc Studio, APA, -, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Auf den ersten Blick ist es eine wilde Mischung, die das Game "Dispatch" ausmacht: Workplace-Comedy, aber in einer Superheldenfirma. Marvel gemischt mit "The Office" (TV-Serie "Das Büro"). Doch die interaktive Serie funktioniert nicht nur extrem gut, die Charaktere bahnen sich direkt ihren Weg ins Herz der Spielenden.

von

Die Story beginnt bei einem Menschen ohne Superkräfte, der jedoch einen mechanischen Anzug besitzt, mit dem er Superhelden-Dinge tun kann. Eine Mission scheitert, sein Anzug wird zerstört. Das Ende? Nein, er wird daraufhin von einer Agentur engagiert, die Superhelden zu Missionen schickt.

Und das ist dann auch die spielerische Hauptaufgabe: Auf einem Terminal koordiniert man ein Team der Agentur zu verschiedenen Einsätzen. Die Herausforderung ist dabei vor allem, den richtigen Held zur richtigen Aufgabe zu schicken.

Muss ein VIP beschützt werden, eignet sich beispielsweise jemand mit hoher Verteidigungskraft. Dabei zählt auch Schnelligkeit, denn die Einsätze sind immer nur eine Zeit lang geöffnet.

Vor, nach und zwischen den Schichten gibt es immer wieder wundervoll gestaltete Videosequenzen, in denen die Geschichte weitererzählt wird. Diese können die Spielenden selbst mitgestalten, indem sie teils weitreichende Entscheidungen treffen. Beispielsweise: Wer muss nach einer schlechten Performance das Team verlassen?

Die Story wird über acht Episoden erzählt, die jeweils rund 45 bis 60 Minuten dauern. Die wunderbar, aber leider nur auf Englisch, synchronisierten Charaktere wachsen enorm schnell ans Herz. Die Hauptfigur wird etwa von Aaron Paul ("Breaking Bad") gesprochen.

Das Team besteht nicht aus lupenreinen Superheldinnen und Superhelden, sondern aus ehemaligen Kriminellen mit übermenschlichen Fähigkeiten, die in der Agentur eine zweite Chance bekommen sollen. Das führt zu allerhand Problemen, die die Spielenden mit den richtigen Worten meistern können.

"Dispatch" ist schon länger für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 und seit Kurzem auch für Nintendo Switch und Switch 2 für rund 30 Euro erhältlich.

Diskussion gab es allerdings darum, dass die Nintendo-Variante nur zensiert ohne Nacktheit erhältlich ist. Auf anderen Plattformen können sich Spielende entscheiden, ob sie Brustwarzen und Genitalien sehen möchten. Dementsprechend ist die Altersfreigabe je nach Plattform unterschiedlich.

SCREENSHOT - Wer ist der Richtige für den Job? Das müssen Spielende in «Dispatch» überlegen. (zu dpa: «Marvel trifft «The Office»: Episodengame «Dispatch»») Foto: -/Adhoc Studio/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

SCREENSHOT - Einsatzplanung: Im Grundsatz geht's darum, Superhelden auf Missionen zu schicken - klingt einfach, ist es aber nicht immer. (zu dpa: «Marvel trifft «The Office»: Episodengame «Dispatch»») Foto: -/Adhoc Studio/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

SCREENSHOT - Superpower im Überfluss? Mag sein, aber nicht jeder passt für jede Mission. (zu dpa: «Marvel trifft «The Office»: Episodengame «Dispatch»») Foto: -/Adhoc Studio/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

SCREENSHOT - Happy End? Das haben die Spieler in der Hand - die Story wird über acht Episoden erzählt, die jeweils rund 45 bis 60 Minuten dauern. (zu dpa: «Marvel trifft «The Office»: Episodengame «Dispatch»») Foto: -/Adhoc Studio/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ab sofort können bei Signal auch Nachrichten fixierten werden
Technik
Das Fixieren von Nachrichten ist jetzt bei Signal möglich
Damals setzten sich zahlreiche Menschen für Spears auf Demos ein
News
Britney Spears hat Angst vor ihrer Familie
Schluckbeschwerden und Halsschmerzen weisen auf einen Jod-Mangel hin
Gesundheit
Warum ausreichend Jod für die Gesundheit wichtig ist
Ältester Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in 38 Punkten angeklagt
Politik
Erinnerungslücken bei Høiby in Vergewaltigungsprozess
Das Kraut wird vor dem Backen kurz in der Pfanne angebraten
Gesundheit
Gebackenes Spitzkraut mit Walnuss-Granatapfel-Topping
In der Gruppe macht Schneeschuh-Yoga gleich noch mehr Spaß
Reisen & Freizeit
Ein Ort zum Runterkommen: Schneeschuh-Yoga im Karwendel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER