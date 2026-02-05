Britney Spears hat Angst vor ihrer Familie

Dazu war es gekommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Die Vormundschaft endete erst im November 2021 - also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Nun schreibt die 44-Jährige auf Instagram: "An diejenigen von euch, in deren Familie gesagt wurde, man würde euch "helfen", indem man euch isoliert und euch das Gefühl gibt, unfassbar ausgeschlossen zu sein ... sie lagen falsch. Wir können als Menschen vergeben, aber man vergisst niemals."