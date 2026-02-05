ABO

Das Fixieren von Nachrichten ist jetzt bei Signal möglich

Ab sofort können bei Signal auch Nachrichten fixierten werden
Der Messengerdienst Signal zieht bei einer Funktion nach, die Mitbewerber bereits können: dem Fixieren von Nachrichten. Darauf weist die Signal-Stiftung selbst hin. Fixierte Nachrichten ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, etwa Text- und Sprachnachrichten, Bilder, Videos, Umfragen und Dateien oben im Chat anzuheften und sie so ohne lästige Suche zügig wiederzufinden.

Um eine Nachricht in einer Einzel- oder Gruppenkonversation festzuhalten, müssen Nutzerinnen und Nutzer diese einfach lange antippen, bis sich das Kontextmenü öffnet und die Option "Nachricht fixieren" preisgibt. Dann können sie sie für 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder dauerhaft anheften und mit einem Klick auf das Banner im oberen Bildschirmrand wiederfinden.

Aber Achtung: Unbegrenzt viele Nachrichten lassen sich auf diese Weise nicht hervorheben. Signal unterstützt bis zu drei fixierte Nachrichten pro Chat. Jede weitere fixierte Nachricht löst die jeweils älteste ab. Wer selbst entscheiden möchte, welche Nachricht wieder gelöst werden soll, kann das ebenfalls mit langem Antippen der gewünschten Nachricht und dem entsprechenden Befehl tun.

Die neue Funktion ist Teil der aktuellen Signal-Versionen für Android (Version 7.71), iOS (Version 7.93) und Desktop (Version 7.87). Wer die Funktion vermisst, sollte prüfen, ob die aktuellste Version installiert ist - und gegebenenfalls ein Update vornehmen.

